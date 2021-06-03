Масове отруєння в дитячому садку сталося на Буковині. Фото:

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Ракурс

Масове отруєння у дитячому садку сталося в Чернівецькій області в селі Іспас.

Постраждали 28 осіб, з яких 26 — діти. Вчора, 3 червня, до сімейного лікаря звернулися троє дітей від 3 до 6 років зі скаргами на погіршення стану здоров’я, яке може свідчити про харчове отруєння. Всі вони є вихованцями місцевого закладу дошкільної освіти. Про це повідомила прес-служба обласного управління поліції.

Перевірка встановила, що загалом з аналогічними симптомами до сімейних лікарів звернулися 28 осіб — двоє дорослих та 26 дітей. Постраждалих не госпіталізували, зважаючи на легкий перебіг захворювання. Зараз всі вони перебувають під наглядом сімейних лікарів.

Співробітники Вижницького райвідділу поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу України.

Завідувач Іспаського дитсадка Валентина Гакман у коментарі «Молодому буковинцю» розповіла, що дітей, які скаржилися на самопочуття, було 12, а не 26, і лише одна доросла особа, — вихователька.

На вчорашній день, 2 червня, двоє дітей мали температуру 37 градусів. Частково до 2−3 годин ця температура трималася. На вечір всі діти вже почувалися добре, без температури, жодних симптомів. На сьогодні станом на 9.00, нічого страшного немає, вони почуваються добре, просто такий був перебіг, — розповіла вона.

Завідувач припускає, що сталося не харчове отруєння, а якесь інфекційне захворювання. За її словами, раніше подібних випадків у дитсадку не траплялося.

Нагадаємо, понад 20 осіб отруїлися після вживання страв у їдальні школи № 2 у місті Козятині у Вінницькій області. Через масове отруєння інцидент розслідувала поліція.

Джерело: «Молодий буковинець»