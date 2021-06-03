Зеленський ветував закон про старост, який протягував "слугу" в КСУ, скріншот відео

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Президент України Володимир Зеленський ветував закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост». Законопроект № 4535 ухвалили 15 квітня, його повернуто в Раду.

Банкова пояснила, що в законі «розмивається політична нейтральність суддів Конституційного суду». Крім того, документ мав би регулювати інститут старост і освіти старостинських округів, але одночасно містить зміни в закон про Констиутційний суд, які не стосуються питань старост.

Зокрема, ст. 11 закону «Про Конституційний суд України» нардепи запропонували викласти в редакції, яка, на думку Зеленського, не забезпечує дотримання принципу політичної нейтральності суддів КСУ.

Президент пропонує Раді виключити із законопроекту пункт про внесення змін до закону про КСУ.

Парламент 15 квітня «протягнув» норму, яка дозволяє нардепу-«слузі» Ользі Совгирі стати суддею КСУ, не втрачаючи депутатського мандата.

Тоді в парламенті стався скандал: у законопроект про старост до другого читання включили спеціальну норму, яка дозволяє чинному депутату стати суддею Конституційного суду, що суперечить висновку Венеційської комісії.

Спочатку Рада ухвалила за основу законопроект про конституційну процедуру № 4533, з якого на виконання рекомендацій Венеційки мали намір виключити норму про те, що на крісло судді КСУ може без здачі мандата претендувати чинний народний депутат. У кулуарах Ради йшлося про «слугу народу», представниця парламенту в КСУ Совгирю.

Згодом парламент приступив до розгляду іншого законопроекту — про старост. Правки до цього закону, які стосувалися КСУ, в ньому з’явилися тільки до другого читання. У текст додали норму про те, щоб дозволити Совгирі не залишатися без мандату нардепа перед тим, як її призначать до КСУ.

Венеційська комісія 22 березня 2021 року оприлюднила висновок на законопроект № 4533 про конституційну процедуру. Зокрема, вона розкритикувала норму, якою запропоновано дозволити чинним депутатам претендувати на посаду судді КСУ.