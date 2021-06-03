Зеленский ветировал закон о старостах, который протягивал «слугу» в КСУ, скриншот видео

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Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост». Законопроект № 4535 приняли 15 апреля, теперь его возвратят в Раду.

Банковая объяснила, что в законе «размывается политическая нейтральность судей Конституционного суда». Кроме того, документ должен регулировать институт старост и образование старостинских округов, но одновременно содержит изменения в закон о Конституционном суде, которые не касаются вопросов старост.

В частности, ст. 11 закона «О Конституционном суде Украины» нардепы предложили изложить в редакции, которая, по мнению Зеленского, не обеспечивает соблюдение принципа политической нейтральности судей КСУ.

Президент предлагает Раде исключить из законопроекта пункт о внесении изменений в закон о КСУ.

Парламент 15 апреля «протянул» норму, позволяющую нардепу-«слуге» Ольге Совгире стать судьей КСУ, не теряя депутатского мандата.

Тогда в парламенте произошел скандал: в законопроект о старостах ко второму чтению включили специальную норму, которая позволяет действующему депутату стать судьей Конституционного суда, что противоречит выводу Венецианской комиссии.

Сначала Рада приняла за основу законопроект о конституционной процедуре № 4533, из которого во исполнение рекомендаций Венецийки намеревались исключить норму о том, что на кресло судьи КСУ может без сдачи мандата претендовать действующий нардеп. В кулуарах Рады говорилось о «слуге народа», представителе парламента в КСУ Совгире.

Впоследствии парламент приступил к рассмотрению другого законопроекта — о старостах. Правки к этому закону, которые касались КСУ, в нем появились только ко второму чтению. В текст добавили норму о том, чтобы позволить Совгире не оставаться без мандата нардепа перед тем, как ее назначат в КСУ.

Венецианская комиссия 22 марта 2021 года обнародовала заключение по поводу законопроекта № 4533 о конституционной процедуре. В частности, она раскритиковала норму, которой предлагается разрешить действующим депутатам претендовать на должность судьи КСУ.