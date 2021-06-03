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Ракурс
На COVID-вакцинацию зовут украинцев с оккупированных Крыма и Донбасса

На COVID-вакцинацию зовут украинцев с оккупированных Крыма и Донбасса

3 июн 2021, 15:58
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COVID-вакцинацию украинцам с оккупированных Крыма и Донбасса предлагает Министерство здравоохранения. Профильное ведомство уже открыло запись на прививки против коронавируса для граждан, проживающих на временно оккупированных Россией территориях.

Запись проходит по номеру контакт-центра Минздрава по вопросам противодействия COVID-19: 0800 60 20 19. Как сообщает сайт ведомства, речь идет о вакцинации приоритетных групп — пожилых людей (65+).

Иммунизация будет проводиться вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech в 10 пунктах вакцинации в Донецкой, Луганской и Херсонской областях близ контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).

Все желающие получить прививку должны сообщить свой населенный пункт (указав, что он является временно оккупированным РФ) и выбрать наиболее удобный пункт вакцинации. Далее граждане получат СМС-сообщение с уникальным идентификатором, который позволит попасть на подконтрольные Киеву территории.


Украинцы, которые готовы пройти вакцинацию и имеют уникальный идентификатор, не должны проходить самоизоляцию или обсервацию, — указали в Минздраве.

Для записи на получение второй дозы вакцины необходимо будет снова позвонить в контакт-центр.

Источник: Ракурс


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