На COVID-вакцинацию зовут украинцев с оккупированных Крыма и Донбасса

https://racurs.ua/n155575-na-covid-vakcinaciu-zovut-ukraincev-s-okkupirovannyh-kryma-i-donbassa.html

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COVID-вакцинацию украинцам с оккупированных Крыма и Донбасса предлагает Министерство здравоохранения. Профильное ведомство уже открыло запись на прививки против коронавируса для граждан, проживающих на временно оккупированных Россией территориях.

Запись проходит по номеру контакт-центра Минздрава по вопросам противодействия COVID-19: 0800 60 20 19. Как сообщает сайт ведомства, речь идет о вакцинации приоритетных групп — пожилых людей (65+).

Иммунизация будет проводиться вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech в 10 пунктах вакцинации в Донецкой, Луганской и Херсонской областях близ контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).

Все желающие получить прививку должны сообщить свой населенный пункт (указав, что он является временно оккупированным РФ) и выбрать наиболее удобный пункт вакцинации. Далее граждане получат СМС-сообщение с уникальным идентификатором, который позволит попасть на подконтрольные Киеву территории.

Украинцы, которые готовы пройти вакцинацию и имеют уникальный идентификатор, не должны проходить самоизоляцию или обсервацию, — указали в Минздраве.

Для записи на получение второй дозы вакцины необходимо будет снова позвонить в контакт-центр.