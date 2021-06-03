МОЗ кличе на COVID-вакцинацію українців з окупованих Криму і Донбасу

https://racurs.ua/ua/n155575-na-covid-vakcynaciu-klyche-moz-ukrayinciv-z-okupovanyh-krymu-i-donbasu.html

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COVID-вакцинацію українцям з окупованих Криму і Донбасу пропонує Міністерство охорони здоров’я. Профільне відомство вже відкрило запис на щеплення проти коронавірусу для громадян, які мешкають на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу та в Криму.

Запис відбувається за номером контакт-центру МОЗ з питань протидії COVID-19: 0 800 60 20 19. Як повідомляє сайт МОЗ, йдеться про вакцинацію пріоритетних груп — людей похилого віку (65+).

Імунізація здійснюватиметься вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech в 10 пунктах щеплення у Донецькій, Луганській та Херсонській областях поблизу контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ).

Усі охочі отримати щеплення повинні повідомити, з якого вони населеного пункту (вказавши, що він є тимчасово окупованим РФ) й обрати найзручніший пункт щеплення. Далі громадяни отримають СМС-повідомлення з унікальним ідентифікатором, який дозволить потрапити на підконтрольні Києву території.

Українці, які бажають здійснити вакцинацію і мають унікальний ідентифікатор, не повинні проходити самоізоляцію чи обсервацію, — вказали у МОЗ.

Для запису на отримання другої дози вакцини необхідно буде знову зателефонувати до контакт-центру.