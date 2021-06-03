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Митрополит Михаїл став журналістом, фото: Волинська єпархія Православної Церкви України
Оратор трибунної публіцистики — митрополит ПЦУ отримав посвідчення журналістаhttps://racurs.ua/ua/n155574-orator-trybunnoyi-publicystyky-mytropolyt-pcu-otrymav-posvidchennya-jurnalista.htmlРакурс
Митрополит Луцький і Волинський ПЦУ Михаїл став журналістом.
Урочисте зарахування його до лав Національної спілки журналістів України (НСЖУ) сталося під час молитви за журналістів у Свято-Троїцькому кафедральному соборі Луцька сьогодні, 3 червня. Про це повідомляє видання «Конкурент».
Митрополиту вручили посвідчення та значок із номером 18383.
За словами голови Волинської обласної організації НСЖУ Михайло Савчака, в такий спосіб було виправлено «історичну несправедливість».
Так сталося, що наші сусіди рівняни — Рівненська регіональна організація НСЖУ — виховала нинішнього митрополита ПЦУ. А ця подія мала би відбутися на літ 20 раніше. Всі ми знаємо, крім професійних, великі творчі здобутки митрополита Михаїла, — наголосив Савчак.
За його словами, митрополита зарахували у лави журналістів як блискучого оратора зі значними навичками «трибунної публіцистики».
У соцмережах вже з’являються реакції на цю подію:
Нагадаємо, у ПЦУ нещодавно розповіли, як ставляться до онлайн-сповідей.
Джерело: «Конкурент»
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