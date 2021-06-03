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Ракурс
Митрополит Михаїл став журналістом, фото: Волинська єпархія Православної Церкви України

Оратор трибунної публіцистики — митрополит ПЦУ отримав посвідчення журналіста

3 чер 2021, 15:35
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Митрополит Луцький і Волинський ПЦУ Михаїл став журналістом.

Урочисте зарахування його до лав Національної спілки журналістів України (НСЖУ) сталося під час молитви за журналістів у Свято-Троїцькому кафедральному соборі Луцька сьогодні, 3 червня. Про це повідомляє видання «Конкурент».

Митрополиту вручили посвідчення та значок із номером 18383.

За словами голови Волинської обласної організації НСЖУ Михайло Савчака, в такий спосіб було виправлено «історичну несправедливість».

Так сталося, що наші сусіди рівняни — Рівненська регіональна організація НСЖУ — виховала нинішнього митрополита ПЦУ. А ця подія мала би відбутися на літ 20 раніше. Всі ми знаємо, крім професійних, великі творчі здобутки митрополита Михаїла, — наголосив Савчак.

За його словами, митрополита зарахували у лави журналістів як блискучого оратора зі значними навичками «трибунної публіцистики».

Митрополит Михаїл став журналістом, фото: Волинська єпархія Православної Церкви України

У соцмережах вже з’являються реакції на цю подію:


Нагадаємо, у ПЦУ нещодавно розповіли, як ставляться до онлайн-сповідей.

Джерело: «Конкурент»


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