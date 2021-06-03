За чеченських бійців добробатів із санкційних списків РНБО заступилися в Раді

За чеченських бійців добробатів із санкційних списків заступилися в Раді, фото — Цензор

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Народні депутати звернулися до президента України з проханням розглянути на засіданні РНБО питання виключення бійців добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура зі списку санкцій.

Приблизно 100 народних депутатів вийшли до трибуни в підтримку виступу Ахтема Чийгоза («ЄС») та Андрія Шараськіна («Голос») щодо ситуації з бійцями добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура в санкційних списках.

14 травня рішенням РНБО були введені санкції проти чотирьох чеченських добровольців цього батальйону. Через санкції їх можуть депортувати з території України, що для учасників батальйону, які воювали за незалежність Ічкерії, фактично несе пряму загрозу життю.

Таке ставлення до добровольців-іноземців, які, захищаючи суверенітет України, не мають жодних гарантій безпеки, призводять до підриву обороноздатності нашої держави. Такий випадок потребує невідкладного реагування. Тому ми разом з колегами поставили свої підписи під депутатським запитом Ахтема Чийгоза до Зеленського, — написав у Телеграм нардеп Олексій Гончаренко.

Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності має намір заслухати керівництво Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції щодо питання про включення бійців добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура в санкційні списки РНБО.

Член комітету Олександра Устінова (фракція «Голос») розповіла, що до цих органів спрямують запити, аби дізнатися: на яких підставах бійців добробатів внесли у списки санкцій і чому їх вважають «злодіями в законі».

Устінова у соцмережах зазначила, що раніше на засіданнях комітету декларувалося, що в Україні нині всього близько 30 «злодіїв у законі», але згодом в списках чомусь опинилося 550 осіб. Серед них — бійці-добровольці і навіть начальник штабу батальйону, які воювали за Широкино. Ці дії депутат назвала цілеспрямованою диверсією з боку Росії.

Санкції передбачають, що так звані злодії в законі мають покинути територію України. Троє чеченських добровольців вже оскаржують у суді внесення їх до санкційного списку РНБО.