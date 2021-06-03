У Києві перейменують низку вулиць. Фото: depositphotos.com

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Перейменуванням вулиць та проспектів Києва займається столична влада.

Зокрема, комісія з питань найменувань ухвалила рішення про присвоєння скверу на розі Андріївського узвозу та Боричевого Току імені відомого оперного співака й героя України, який загинув у боях на Донбасі, Василя Сліпака. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда під час засідання комісії, передає прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Присвоєння скверу імені цієї видатної людини, фактично, формальність, оскільки громада міста давно висловилася про бажання створення цього скверу. Він вже став одним із центрів культурно-мистецького життя столиці, де свої кращі твори презентують українські артисти, — наголосила вона.

Комісія присвоїла нові назви одній вулиці та двом площам:

проїзду від вулиці Професора Підвисоцького до житлового комплексу «Новопечерські Липки» у Печерському районі назву «вулиця Миколи Костомарова»;

безіменній площі на перетині вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова у Печерському районі назви «Кловська площа»;

безіменній площі на перетині проспекту Відрадного та вулиці Героїв Севастополя у Солом’янському районі назви «площа Відрадна».

Також були перейменовані низка вулиць та провулків:

вулиця Академіка Кржижановського у Святошинському районі на вулицю Омеляна Пріцака;

провулок Бабушкіна у Шевченківському районі на провулок Сеньківський;

вулиця Кайсарова у Голосіївському та Солом’янському районах на вулицю Холодноярську;

вулиця Крайня у Деснянському районі на вулицю Осипа Мандельштама;

вулиця Радгосп «Совки» у Солом’янському районі на вулицю Пронівську;

провулок Радищева у Солом’янському районі на провулок Юрія Матущака;

вулиця Саратовська у Шевченківському районі на бульвар Павла Вірського;

вулиця Павла Вірського у Деснянському районі на вулицю Анатолія Авдієвського;

провулок Валентини Терешкової 2-го у Дарницькому районі на провулок Христини Алчевської.

Крім того, в КМДА зазначили, що дитячій школі мистецтв № 5 Оболонського району присвоїли ім’я українського хормейстера та диригента, професора Льва Венедиктова. А школі № 29 І-ІІІ ступенів Оболонського району дали ім’я останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського.

Нагадаємо, у березні депутати Львівської обласної ради почали перейменовувати стадіон «Арена Львів» на честь Степана Бандери — одного з лідерів національно-визвольного руху України у 20 столітті.