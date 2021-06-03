В Киеве переименуют ряд улиц. Фото: depositphotos.com

https://racurs.ua/n155572-skver-slipaka-i-ulica-mandelshtama-novye-pereimenovaniya-v-kieve-spisok.html

Ракурс

Переименованием улиц и проспектов Киева занимается столичная власть.

В частности, комиссия по вопросам наименований приняла решение о присвоении скверу на углу Андреевского спуска и Боричевого Тока имени известного оперного певца и героя Украины, который погиб в боях на Донбассе, Василия Слипака. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда во время заседания комиссии, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Присвоение скверу имени этого выдающегося человека, фактически, формальность, поскольку община города давно высказалась о желании создания этого сквера. Он уже стал одним из центров культурной жизни столицы, где свои лучшие произведения представят украинские артисты, — подчеркнула она.

Комиссия присвоила новые названия одной улице и двум площадям:

проезда от улицы Профессора Подвысоцкого до жилого комплекса «Новопечерские Липки» в Печерском районе название «улица Николая Костомарова»;

безымянной площади на пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова в Печерском районе названия «Кловская площадь»;

безымянной площади на пересечении проспекта Отрадного и улицы Героев Севастополя в Соломенском районе названия «площадь Отрадная».

Также были переименованы ряд улиц и переулков:

улица Академика Кржижановского в Святошинском районе на улицу Емельяна Прицака;

переулок Бабушкина в Шевченковском районе на переулок Сеньковский;

улица Кайсарова в Голосеевском и Соломенском районах на улицу Холодноярскую;

улица Крайняя в Деснянском районе на улицу Осипа Мандельштама;

улица Совхоз «Совки» в Соломенском районе на улицу Пронивскую;

переулок Радищева в Соломенском районе на переулок Юрия Матущака;

улица Саратовская в Шевченковском районе на бульвар Павла Вирского;

улица Павла Вирского в Деснянском районе на улицу Анатолия Авдиевского;

переулок Валентины Терешковой 2 в Дарницком районе на переулок Кристины Алчевской.

Кроме того, в КГГА отметили, что детской школе искусств № 5 Оболонского района присвоили имя украинского хормейстера и дирижера, профессора Льва Венедиктова. А школе № 29 І-ІІІ ступеней Оболонского района дали имя последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского.

Напомним, в марте депутаты Львовского областного совета начали переименовывать стадион «Арена Львов» в честь Степана Бандеры — одного из лидеров национально-освободительного движения Украины в 20 веке.