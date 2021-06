В Китае из заповедника в провинции Юньнань в марте 2020 года сбежали 16 слонов.

За несколько месяцев животные прошли около 500 км и причинили разрушений на сумму в около 1 млн долл. США. Об этом сообщает издание The Guardian.

Животные поедали поля кукурузы, громили сельскохозяйственные сооружения, а в магазине одного из местных бизнесменов выпили две тонны воды.

Отмечается, что во время своего путешествия животные сделали длительную паузу — в ноябре оказались возле городского округа Пуэр, поскольку одна из слоних родила детеныша. Стадо находилось там около пяти месяцев и возобновило свое путешествие 16 апреля 2021 года.

В течение месяцев их путешествие провинцией Юньнань проходило почти незамеченным для общественности — до прошлой недели, когда в социальных сетях появились изображения стада из 15 азиатских слонов, которые прогуливались жилым кварталом.

Эта новость была настолько необычной, что власти направили для отслеживания рабочую группу из 360 человек с 76 автомобилями и девятью дронами

Вечером 1 июня стадо было замечено возле Куньминя — главного города провинции.

В настоящее время власти пытаются установить причины столь длительного вояжа животных и как вернуть их из населенных районов обратно в заповедник.

Всего в Китае существует около 300 диких слонов.

