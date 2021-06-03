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З китайського заповідника втекли 16 слонів, фото: The Guardian

16 слонів втекли з китайського заповідника і завдали мільйонних збитків (ВІДЕО)

3 чер 2021, 14:57
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У Китаї із заповідника в провінції Юньнань у березні 2020 року втекли 16 слонів.

За кілька місяців тварини пройшли близько 500 км і завдали руйнyвань на суму в близько 1 млн дол. США. Про це повідомляє видання The Guardian.

Тварини поїдали поля кукурудзи, громили сільськогосподарські споруди, а в магазині одного з місцевих бізнесменів випили дві тонни води.

Зазначається, що під час своєї мандрівки тварини зробили тривалу паузу — у листопаді затрималися біля міського округу Пуер, оскільки одна з слоних народила дитинча. Стадо перебувало там близько п’яти місяців і поновило свою подорож 16 квітня 2021 року.

Протягом місяців їхня подорож провінцією Юньнань проходила майже непоміченою для громадськості — до минулого тижня, коли в соціальних мережах з’явилися зображення стада з 15 азіатських слонів, що прогулювались житловим кварталом.

Ця новина була настільки незвичною, що влада направила для відстеження робочу групу з 360 осіб із 76 автомобілями та дев’ятьма дронами

Ввечері 1 червня стадо було помічене біля Куньміня — головного міста провінції.

Наразі влада намагається встановити причини такого тривалого вояжу тварин та як повернути їх із населених районів назад у заповідник.

Всього у Китаї є близько 300 диких слонів.

Нагадаємо, нещодавно в Південній Африці стадо слонів затоптало браконьєра.

Джерело: The Guardian


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