У Китаї із заповідника в провінції Юньнань у березні 2020 року втекли 16 слонів.

За кілька місяців тварини пройшли близько 500 км і завдали руйнyвань на суму в близько 1 млн дол. США. Про це повідомляє видання The Guardian.

Тварини поїдали поля кукурудзи, громили сільськогосподарські споруди, а в магазині одного з місцевих бізнесменів випили дві тонни води.

Зазначається, що під час своєї мандрівки тварини зробили тривалу паузу — у листопаді затрималися біля міського округу Пуер, оскільки одна з слоних народила дитинча. Стадо перебувало там близько п’яти місяців і поновило свою подорож 16 квітня 2021 року.

Протягом місяців їхня подорож провінцією Юньнань проходила майже непоміченою для громадськості — до минулого тижня, коли в соціальних мережах з’явилися зображення стада з 15 азіатських слонів, що прогулювались житловим кварталом.

Ця новина була настільки незвичною, що влада направила для відстеження робочу групу з 360 осіб із 76 автомобілями та дев’ятьма дронами

Ввечері 1 червня стадо було помічене біля Куньміня — головного міста провінції.

Наразі влада намагається встановити причини такого тривалого вояжу тварин та як повернути їх із населених районів назад у заповідник.

Всього у Китаї є близько 300 диких слонів.

��� Measures taken to keep migrating #elephants away from residential zones in #Yunnan.

��� #云南#野象«旅行团"近日一路北迁,有关部门采取措施全力防范象群迁徙带来的公共安全隐患,确保人象安全。

by 吴歌 via CGTN pic.twitter.com/DDfH26nY2b