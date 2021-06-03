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З китайського заповідника втекли 16 слонів, фото: The Guardian
16 слонів втекли з китайського заповідника і завдали мільйонних збитків (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n155571-16-sloniv-vtekly-z-kytayskogo-zapovidnyka-i-zavdaly-milyonnyh-zbytkiv-video.htmlРакурс
У Китаї із заповідника в провінції Юньнань у березні 2020 року втекли 16 слонів.
За кілька місяців тварини пройшли близько 500 км і завдали руйнyвань на суму в близько 1 млн дол. США. Про це повідомляє видання The Guardian.
Тварини поїдали поля кукурудзи, громили сільськогосподарські споруди, а в магазині одного з місцевих бізнесменів випили дві тонни води.
Зазначається, що під час своєї мандрівки тварини зробили тривалу паузу — у листопаді затрималися біля міського округу Пуер, оскільки одна з слоних народила дитинча. Стадо перебувало там близько п’яти місяців і поновило свою подорож 16 квітня 2021 року.
Протягом місяців їхня подорож провінцією Юньнань проходила майже непоміченою для громадськості — до минулого тижня, коли в соціальних мережах з’явилися зображення стада з 15 азіатських слонів, що прогулювались житловим кварталом.
Ця новина була настільки незвичною, що влада направила для відстеження робочу групу з 360 осіб із 76 автомобілями та дев’ятьма дронами
Ввечері 1 червня стадо було помічене біля Куньміня — головного міста провінції.
Наразі влада намагається встановити причини такого тривалого вояжу тварин та як повернути їх із населених районів назад у заповідник.
Всього у Китаї є близько 300 диких слонів.
��� Measures taken to keep migrating #elephants away from residential zones in #Yunnan.
��� #云南#野象«旅行团"近日一路北迁，有关部门采取措施全力防范象群迁徙带来的公共安全隐患，确保人象安全。
by 吴歌 via CGTN pic.twitter.com/DDfH26nY2b
— CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) June 1, 2021
Нагадаємо, нещодавно в Південній Африці стадо слонів затоптало браконьєра.
Джерело: The Guardian
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