За чеченских бойцов добробатов из санкционных списков СНБО вступились в Раде, фото — Цензор

https://racurs.ua/n155573-za-chechenskih-boycov-dobrobatov-iz-sankcionnyh-spiskov-snbo-vstupilis-v-rade.html

Ракурс

Народные депутаты обратились к президенту Украины с просьбой рассмотреть на заседании СНБО вопрос исключения бойцов добровольческого батальона им. Шейха Мансура из списка санкций.

Примерно 100 народных депутатов вышли к трибуне в поддержку выступления Ахтема Чийгоза («ЕС») и Андрея Шараськина («Голос») по поводу ситуации с бойцами добровольческого батальона им. Шейха Мансура в санкционных списках.

14 мая решением СНБО были введены санкции против четырех чеченских добровольцев этого батальона. Из-за санкций их могут депортировать с территории Украины, что для участников батальона, воевавших за независимость Ичкерии, фактически несет прямую угрозу жизни.

Такое отношение к добровольцам-иностранцам, которые, защищая суверенитет Украины, не имеют никаких гарантий безопасности, приводит к подрыву обороноспособности нашего государства. Такой случай требует безотлагательного реагирования. Поэтому мы вместе с коллегами поставили свои подписи под депутатским запросом Ахтема Чийгоза к Зеленскому, — написал в Телеграм нардеп Алексей Гончаренко.

Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности намерен заслушать руководство Министерства внутренних дел Украины и Национальной полиции по поводу включения бойцов добровольческого батальона им. Шейха Мансура в санкционные списки СНБО.

Член комитета Александра Устинова (фракция «Голос») рассказала, что в эти органы направят запросы, чтобы узнать: на каких основаниях бойцов добробатов внесли в списки санкций и почему их считают «ворами в законе».

Устинова в соцсетях отметила, что ранее на заседаниях комитета декларировалось, что в Украине сейчас всего около 30 «воров в законе», но впоследствии в списках почему-то оказалось 550 человек. Среди них — бойцы-добровольцы и даже начальник штаба батальона, воевавшие за Широкино. Эти действия депутат назвала целенаправленной диверсией со стороны России.

Санкции предусматривают, что так называемые воры в законе должны покинуть территорию Украины. Трое чеченских добровольцев уже оспаривают в суде внесения их в санкционного списка СНБО.