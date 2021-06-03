Митрополит Михаил стал журналистом, фото: Волынская епархия Православной Церкви Украины

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Ракурс

Митрополит Луцкий и Волынский ПЦУ Михаил стал журналистом.

Торжественное зачисление его в ряды Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) произошло во время молитвы за журналистов в Свято-Троицком кафедральном соборе Луцка сегодня, 3 июня. Об этом сообщает издание «Конкурент».

Митрополиту вручили удостоверение и значок с номером 18383.

По словам главы Волынской областной организации НСЖУ Михаила Савчака, таким образом была исправлена «историческая несправедливость».

Так случилось, что наши соседи ровенчане — Ровенская региональная организация НСЖУ — воспитала нынешнего митрополита ПЦУ. А это событие должно было случиться на лет 20 раньше. Все мы знаем, кроме профессиональных, большие творческие достижения митрополита Михаила, — подчеркнул Савчак.

По его словам, митрополита зачислили в ряды журналистов как блестящего оратора со значительными навыками «трибунной публицистики».

В соцсетях уже появляются реакции на это событие:

Напомним, в ПЦУ недавно рассказали, как относятся к онлайн-исповедям.