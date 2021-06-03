Владимир Зеленский посетил «Большое строительство» в Хмельницкой области, фото: Офис президента

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Владимир Зеленский, президент Украины, сегодня, 2 июня, впервые в этом году посетил объект «Большого строительства».

Зеленский сегодня прилетел с рабочей поездкой в ​​Хмельницкую область. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский уже ознакомился с ходом реконструкции автодороги государственного значения Н-03 Житомир — Черновцы, осмотрев участок автодороги от Староконстантинова до Хмельницкого.

Ремонт здесь начался в марте, завершить его планируют до конца этого года, при условии финансирования в полном объеме. Общая стоимость проекта — 321,6 млн грн.

Отмечается, что всего на Хмельнитчине в рамках «Большого строительства» в этом году планируют отремонтировать 207 км дорог.

Напомним, бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян недавно подал в Национальное антикоррупционное бюро Украины заявление против Зеленского за хищение бюджетных средств при реализации «Большого строительства».