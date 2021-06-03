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Ракурс
Володимир Зеленський відвідав «Велике будівництво» у Хмельницькій області, фото: Офіс президента

Зеленський відкрив літній сезон «Великого будівництва» (ФОТО)

3 чер 2021, 14:15
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Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 2 червня, вперше у цьому році відвідав об'єкт «Великого будівництва».

Зеленський сьогодні прилетів з робочою поїздкою до Хмельницької області. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський вже ознайомився з перебігом реконструкції автодороги державного значення Н-03 Житомир — Чернівці, оглянувши ділянку автошляху від Старокостянтинова до Хмельницького.

Ремонт тут розпочався у березні, завершити його планують до кінця цього року, за умови фінансування в повному обсязі. Загальна вартість проекту — 321,6 млн грн.

Зазначається, що загалом на Хмельниччині в межах «Великого будівництва» у цьому році планують відремонтувати 207 км доріг.


Володимир Зеленський відвідав «Велике будівництво» у Хмельницькій області, фото: Офіс президента

Нагадаємо, колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян нещодавно подав у Національне антикорупційне бюро України заяву проти Зеленського за розкрадання бюджетних коштів під час реалізації «Великого будівництва».

Джерело: Ракурс


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