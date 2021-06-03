Умови вакцинації в Києві змінили для зменшення черг. Фото:

https://racurs.ua/ua/n155567-umovy-vakcynaciyi-v-kyievi-zminyly-schob-zmenshyty-chergy.html

Ракурс

Вакцинацію у Києві 5 та 6 червня організують інакше, щоб мінімізувати черги записаних у «Дії» киян.

Минулими вихідними охочих щепитися від COVID-19 серед зареєстрованих у мобільному додатку «Дія» виявилося більше, ніж тих, хто надав попередню згоду під час запрошень. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація у Telegram.

Міська влада заявила, що цими вихідними організують два потоки. Перший буде для тих, кому зателефонували та запросили на конкретний час. Другий стосуватиметься тих, хто також записаний у «Дії», але такого запрошення поки не отримав. Такі громадяни можуть або дочекатися виклику, або вакцинуватися у порядку «живої черги».

Запрошені мають показати смс-повідомлення з датою, часом та номером вакцинальної бригади. У випадку запізнення у них залишається можливість вакцинуватися у порядку «живої черги».

У КМДА зазначили, що Центр вакцинації 5 та 6 червня буде відкрито з 10.00 до 17.30 за адресою: проспект Броварський, 15 (корпус 4, вхід 4-А).

У МОЗ повідомили, що за вихідні 29−30 травня у Києві в Центрі вакцинації проти COVID-19 щепили 3 тис. 467 людей.

Нагадаємо, в трьох містах України запрацювали центри вакцинації, де всі охочі можуть отримати щеплення препаратом Sinovac. В Одесі центр знаходиться на території стадіону національного університету «Одеська юридична академія», а в Києві — на базі столичного Міжнародного виставкового центру. У Львові центр вакцинації відкрили на території стадіону «Арена Львів».