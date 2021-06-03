Условия вакцинации в Киеве изменили для уменьшения очередей. Фото:

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Вакцинацию в Киеве 5 и 6 июня организуют иначе, чтобы минимизировать очереди записанных в «Дії» киевлян.

В минувшие выходные желающих прививаться от COVID-19 среди зарегистрированных в мобильном приложении «Дії» оказалось больше, чем тех, кто дал предварительное согласие во время приглашений. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в Telegram.

Городские власти заявили, что в эти выходные организуют два потока. Первый будет для тех, кому позвонили и пригласили на конкретное время. Второй будет касаться тех, кто также записан в «Дії», но такого приглашения пока не получил. Такие граждане могут либо дождаться вызова, либо вакцинироваться в порядке «живой очереди».

Приглашенные должны показать смс-сообщение с датой, временем и номером вакцинальной бригады. В случае опоздания у них остается возможность вакцинироваться в порядке «живой очереди».

В КГГА отметили, что Центр вакцинации 5 и 6 июня будет открыт с 10.00 до 17.30 по адресу: проспект Броварской, 15 (корпус 4, вход 4-А).

В Минздраве сообщили, что за выходные 29−30 мая в Киеве в Центре вакцинации против COVID-19 вакцинировали 3 тыс. 467 человек.

Напомним, в трех городах Украины заработали центры вакцинации, где все желающие могут получить прививку препаратом Sinovac. В Одессе центр находится на территории стадиона национального университета «Одесская юридическая академия», а в Киеве — на базе столичного Международного выставочного центра. Во Львове центр вакцинации открыли на территории стадиона «Арена Львов».