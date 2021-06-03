Дело о земельной реформе не смог рассмотреть КСУ

https://racurs.ua/n155566-delo-o-zemelnoy-reforme-ne-smog-rassmotret-ksu.html

Ракурс

В заседании Конституционного суда о конституционности закона о рынке земли объявлен перерыв в связи с рассмотрением ходатайства о выяснении причин отсутствия на заседании судей Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Заседание Конституционного суда по представлению 48 народных депутатов Украины закончилось. Судьи ушли в совещательную комнату для рассмотрения вопроса о причинах недопуска главы Тупицкого и Касминина. Рассмотрение вопроса по существу на заседании так и не началось. У здания КСУ утром находилось около тысячи протестующих, сейчас они расходятся.

КСУ сегодня должен был начать рассмотрение дела по конституционному представлению 48 народных депутатов Украины по поводу конституционности закона о продаже земли.

Протесты у КСУ

На акцию протеста под КСУ вышли 3 июня представители разных партий: «Свобода», «Батькивщина», «Сила и честь». 2 июня возле Рады митинговали сторонники ОПЗЖ.

Участники акции сегодня перекрыли улицу Жилянскую. Из Рады приехала и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Она заявила, что сотрудники УГО не пустили на заседание Тупицкого и Касминина.

О чем спорят

Напомним, что на рассмотрении в Конституционном суде находится три конституционных представления народных депутатов, которые касаются конституционности земельной реформы.

Закон о земельной реформе предусматривает снятие моратория на свободный оборот земель сельскохозяйственного назначения в Украине, что позволит владельцам таких земель распоряжаться своим имуществом полноценно и по собственному усмотрению. Закон предусматривает возможность продажи этих земель только гражданам Украины.

Позиция всех трех конституционных представлений сводится к тезису, согласно которому свободное обращение именно земель сельскохозяйственного назначения подрывает основы суверенитета и независимости Украины, а также о том, что проведение «земельной реформы» возможно только в случае ее одобрения на всеукраинском референдуме.

Представители власти считают, что проведение земельной реформы является частью как международных обязательств Украины в сфере соблюдения прав и свобод человека, так и обязательств перед гражданами Украины. Позиция Рады заключается в уважении к индивидуальному права граждан на полноценное владение, пользование и распоряжение своей собственностью, право на которое гарантируется гражданам Украины непосредственно ст. 41 Конституции Украины.

В зависимости от того, какие аргументы авторов конституционных представлений могут быть поддержаны, Конституционный суд Украины может признать неконституционной как реформу, проведенную законом от № 552-IX, так может и вообще заблокировать возможность проведения земельной реформы в Украине.

Напомним, что Европейский суд по правам человека в решении по делу «Зеленчук и Цицюра против Украины» указал на необходимость проведения реформы в Украине для обеспечения соблюдения прав граждан Украины на принадлежащее им имущество. Суд пока не присуждает суммы справедливой сатисфакции жалобщикам, но сделал оговорку, что в случае непроведения в Украине земельной реформы в разумные сроки присуждение такой компенсации может стать оправданным для определенных категорий собственников земли сельскохозяйственного назначения.

Напомним, что 27 мая вступил в силу закон, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Он необходим для завершения земельной реформы в Украине. Рынок земли должен заработать уже с 1 июля.