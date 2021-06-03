Справу про земельну реформу не зміг розглянути КСУ

https://racurs.ua/ua/n155566-spravu-pro-zemelnu-reformu-ne-zmig-rozglyanuty-ksu.html

Ракурс

У засіданні Конституційного суду щодо конституційності закону про ринок землі оголошено перерву до 14.00 у зв’язку із розглядом клопотання про з’ясування причин відсутності на засіданні суддів Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Засідання Конституційного суду за поданням 48 народних депутатів України фактично закінчилося. Судді пішли до нарадчої кімнати для розгляду питання щодо причин недопуску глави Тупицького і Касмініна. Розгляд питання по суті засідання так і не розпочався. Біля будівлі КСУ вранці перебувало близько тисячі протестувальників, нині вони розходяться.

КСУ сьогодні мав розпочати розгляд справи за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо конституційності закону про продаж землі.

Протести біля КСУ

На акцію протесту вийшли представники різних партій — «Свобода», «Батьківщина», «Сила і честь». 2 червня біля Ради мітингували прибічники ОПЗЖ.

Учасники акції сьогодні перекрили вулицю Жилянська біля КСУ. З Ради прибула й лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Вона заявила, що співробітники УДО не пустили на засідання Тупицького і Касмініна.

Про що сперечаються

Нагадаємо, що на розгляді в Конституційному суді перебуває три конституційних подання народних депутатів, які стосуються конституційності земельної реформи.

Закон про земельну реформу передбачає зняття мораторію на вільний обіг земель сільськогосподарського призначення в Україні, що дозволить власникам таких земель розпоряджатись своїм майном повноцінно і на власний розсуд. Закон передбачає можливість продажу цих земель тільки громадянам України.

Позиція всіх трьох конституційних подань зводиться до тези, згідно із якою вільний обіг саме земель сільськогосподарського призначення підриває засади суверенітету і незалежності України, а також, що проведення «земельної реформи» можливе лише у разі її схвалення на всеукраїнському референдумі.

Представники влади вважають, що проведення земельної реформи є частиною як міжнародних зобов’язань України в сфері дотримання прав і свобод людини, так і зобов’язань перед громадянами України. Позиція Ради полягає в повазі до індивідуального права громадян на повноцінне володіння, користування і розпорядження своєю власністю, право на що гарантується громадянам України безпосередньо ст. 41 Конституції України.

В залежності від того, які аргументи авторів конституційних подань можуть бути підтримані, Конституційний суд України може визнати неконституційною як реформу, проведену законом від № 552-IX, так може і взагалі заблокувати можливість проведення земельної реформи в Україні.

Нагадаємо, що Європейський суд з прав людини в рішенні у справі «Зеленчук і Цицюра проти України» вказав на необхідність проведення реформи в Україні для забезпечення дотримання прав громадян України на вільне володіння належним їм майном. Суд наразі не присуджує суми справедливої сатисфакції скаржникам, але зробив застереження, що у разі непроведення в Україні земельної реформи в розумні строки присудження такої сатисфакції може стати виправданим для певних категорій власників землі сільськогосподарського призначення.

Нагадаємо, що 27 травня став чинним закон, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Він необхідний для завершення земельної реформи в Україні. Ринок землі має запрацювати вже з 1 липня.