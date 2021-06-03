Владимир Зеленский 2 июня подал в Раду законопроект об олигархах, фото: Офис президента

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Владимир Зеленский, президент Украины, 2 июня подал в Верховную Раду законопроект № 5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)».

По мнению главы пропрезидентской партии «Слуга народа» Александра Корниенко во время рассмотрения этого законопроекта вероятные разговоры о политическом преследовании и блокирования трибуны. Об этом он заявил в комментарии Telegram-канала PavlovskyNews.

Это будет непростая история. Половина оппозиционных фракций уже заявили, что они не поддерживают закон об олигархах, — отметил Корниенко.

Отвечая на вопрос, будет поддержка этого законопроекта среди депутатов монобильшости и есть ли среди «слуг» группы влияния олигархов, Корниенко ответил, что надо посмотреть на голосование.

У нас основная группа влияния — это группа президента Украины. Партия должна поддерживать такие судьбоносные инициативы. Впервые в истории Украины Кстати называют своими именами. Думаю, только за это уже надо голосовать, — считает Корниенко.

В то же время во фракции «Голос» считают этот законопроект «пшиком», подготовленным только для политического пиара.

Лидер партии народный депутат Кира Рудик заявила об этом в комментарии журналистам, сообщает агентство УНИАН.

По словам Рудик, в этом законопроекте много неточностей.

Мы все уже были немножко президентами, а теперь уже будем немного олигархами, — заявила Рудык.

Рудик отмечает, что по перечисленным в законопроекте критериями критерии «олигарха» попадает даже человек, подвозивший еду на Майдан.

По мнению Рудик, для реальной борьбы с олигархами необходимы изменения в антимонопольное законодательство, в налоговый и законодательства о СМИ.

Депутат из «Еврсолидарности» Ирина Геращенко заявила, что на ее мнению, ситуация с этим законопроектом является очередной серией сериала «Слуга народа», сообщает телеканал «Прямой».

Зеленский никак не может выйти из образа Голобородько и все это очень печально для Украины, — заявила Геращнко.

Геразщенко подчеркивает, что Украина, к сожалению, олигархическая страна.

И Зеленский усилил эту дефиницию, потому что за два года его правления олигархи имеют карманного президента, правительство, парламент, где легенды уже ходят о тех суммах, которые «слугам» выплачивают за лоббистские законы, — подчеркнула она. — Если бы Зеленский хотел навести порядок, то заработал бы антимонопольный комитет и силовые структуры.

По мнению другого депутата из «Евросолидарности» Владимира Вятровича, нечеткое определение понятия «олигарх» в законопроекте Зеленского не случайно.

Речь идет о лицах «с чрезмерным влиянием, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни». Как и кто может измерить степень влияния и политический вес в обществе? — подчеркивает депутат. — Очевидно, это смутное определение неслучайно. Оно позволит Зеленскому избирательно применять закон против своих оппонентов.

Источник: PavlovskyNews, УНИАН, «Прямой»