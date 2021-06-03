Закон об олигархах — появилась негативная реакция спикера Рады, фото — Фокус

https://racurs.ua/n155562-zakon-ob-oligarhah-poyavilas-negativnaya-reakciya-spikera-rady.html

Ракурс

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 3 июня прокомментировал текст закона об олигархах, который внес в парламент президент Владимир Зеленский.

Разумков считает, что идея деолигархизации в Украине правильная и в законе есть «немало дельных вещей». Впрочем, спикер в комментариях журналистам заявил, что текст законопроекта необходимо доработать, поскольку новация представляет Совету нацбезопасности и обороны несвойственные ему функции.

Это совещательный консультативный орган (СНБО — «Ракурс»). Мне кажется, что стоит создать отдельный орган, который бы занимался этим вопросом. Возможно, он мог бы функционировать по аналогии с комиссиями, которые занимаются отбором кадров в САП или НАБУ, например. В него могли бы входить также иностранные эксперты, — сказал Разумков.

Он также считает, что привлечение СНБО создаст конфликт интересов в этом совещательном и консультативном органе власти. Разумков предполагает, что в СНБО могут входить люди, близкие к тем или иным олигархам, поэтому члены Совета нацбезопасности в таком случае «вряд ли поддержат включение гражданина в список олигархов».

Разумков предлагает добавить в текст закона «предохранители», которые не позволят манипулировать «таким серьезным инструментом» будущим президентам. Спикер призвал сделать еще один шаг по деолигархизации — принять закон о лоббизме.

Разумков предлагает расширить перечень лиц, которые обязаны отчитываться о встрече с олигархами. Например, спикер предлагает включить в него и работников аппарата Верховной Рады.