Закон про олігархів — з’явилася негативна реакція спікера Ради, фото — Фокус

https://racurs.ua/ua/n155562-zakon-pro-oligarhiv-z-yavylasya-negatyvna-reakciya-spikera-rady.html

Ракурс

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков 3 червня прокоментував текст закону про олігархів, який вніс до парламенту президент Володимир Зеленський.

Разумков вважає, що ідея деолігархизації в Україні правильна і в законі є «чимало слушних речей». Утім, спікер в коментарях журналістам заявив, що текст законопроекту необхідно доопрацювати, оскільки новація надає Раді нацбезпеки і оборони невластиві їй функції.

Це дорадчий консультативний орган (РНБО — «Ракурс»). Мені здається, що варто створити окремий орган, який би займався цим питанням. Можливо, він міг би функціонувати за аналогією з комісіями, які займаються відбором кадрів в САП чи НАБУ, наприклад. До неї могли б входити й іноземці, — сказав Разумков.

Він також вважає, що залучення РНБО створить конфлікт інтересів у цьому дорадчому і консультативному органі влади. Разумков припускає, що в РНБО входить особи, які близькі до тих чи інших олігархів, тому члени Ради нацбезпеки у такому випадку «навряд чи підтримають включення особи до списку олігархів».

Разумков пропонує додати в текст закону «запобіжники», які не дозволять маніпулювати «таким серйозним інструментом» майбутнім президентам.

Спікер закликав зробити ще один крок з деолігархізації — ухвалити закон про лобізм.

Разумков також пропонує розширити перелік осіб, які зобов’язані звітувати про зустрічі із олігархами. Наприклад, спікер пропонує включити в нього й працівників апарату Ради.