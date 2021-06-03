Закон про олігархів — з’явилася негативна реакція спікера Радиhttps://racurs.ua/ua/n155562-zakon-pro-oligarhiv-z-yavylasya-negatyvna-reakciya-spikera-rady.htmlРакурс
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков 3 червня прокоментував текст закону про олігархів, який вніс до парламенту президент Володимир Зеленський.
Разумков вважає, що ідея деолігархизації в Україні правильна і в законі є «чимало слушних речей». Утім, спікер в коментарях журналістам заявив, що текст законопроекту необхідно доопрацювати, оскільки новація надає Раді нацбезпеки і оборони невластиві їй функції.
Це дорадчий консультативний орган (РНБО — «Ракурс»). Мені здається, що варто створити окремий орган, який би займався цим питанням. Можливо, він міг би функціонувати за аналогією з комісіями, які займаються відбором кадрів в САП чи НАБУ, наприклад. До неї могли б входити й іноземці, — сказав Разумков.
Він також вважає, що залучення РНБО створить конфлікт інтересів у цьому дорадчому і консультативному органі влади. Разумков припускає, що в РНБО входить особи, які близькі до тих чи інших олігархів, тому члени Ради нацбезпеки у такому випадку «навряд чи підтримають включення особи до списку олігархів».
Разумков пропонує додати в текст закону «запобіжники», які не дозволять маніпулювати «таким серйозним інструментом» майбутнім президентам.
Спікер закликав зробити ще один крок з деолігархізації — ухвалити закон про лобізм.
Разумков також пропонує розширити перелік осіб, які зобов’язані звітувати про зустрічі із олігархами. Наприклад, спікер пропонує включити в нього й працівників апарату Ради.