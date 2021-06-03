Ізраїль отримає новий уряд, у ньому не буде Нетаньяху

Беньямін Нетаньяху, фото: RTVI

https://racurs.ua/ua/n155561-izrayil-otrymaie-novyy-uryad-u-nomu-ne-bude-netanyahu.html

Ракурс

В Ізраїлі опозиційні партії вчора, 2 червня, домовилися про створення коаліції без правоцентристської партії «Лікуд» чинного прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху.

Про це заявив лідер центристської партії «Єш Атід» Яір Лапід, повідомляє BBC.

Новим прем'єром стане Нафталі Беннет — один із лідерів альянсу правих партій Ізраїлю «Яміна», котрий представляє інтереси єврейських поселенців на Західному березі річки Йордан.

Таким чином, з посади прем'єра Ізраїлю йде Беньямін Нетаньяху, який обіймав її ще з 2009 року.

Згідно з досягнутими домовленостями, Беннета на посаді прем'єра через два роки має змінити союзник по коаліції — Яір Лапід з партії «Єш Атід» («Є майбутнє").

Також у нову коаліцію увійшли арабська партія «Раам», дві ліві партії і кілька правоцентристських, серед яких і недавні соратники Нетаньягу, а також Авігдор Ліберман і його партія «Наш дім Ізраїль», що відстоює права репатріантів.

У коаліції загалом 62 депутати зі 120 в Кнесеті, через таку крихкість її називають «кришталевою».

Тепер членам коаліції за 10 днів потрібно більшістю голосів (щонайменше 61 депутат) обрати новий уряд. Тож у Нетаньяху ще є час, щоб спробувати когось переманити на свій бік чи переконати не голосувати за новий уряд.

Нагадаємо, під час візиту Нетаньяху до України у серпні 2019 року його дружина виявила зневагу до українського національного привітання.

Джерело: BBC