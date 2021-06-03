Податок на Гугл ухвалила Верховна Рада. Фото:

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Закон про податок на Google у другому читанні ухвалила Верховна Рада.

Законопроект № 4184 у другому читанні підтримали 283 парламентарі. Документ передбачає, що міжнародні компанії, які діють в інформаційному просторі України та заробляють на мережевій рекламі платитимуть податки в Україні, зокрема ПДВ. Про це повідомила прес-служба ВРУ.

Зазначається, зо закон визначає поняття «електронні послуги» та уточнює місце їх постачання. Також він встановлює особливості реєстрації нерезидента як платника податку, визначає базу оподаткування, строки сплати податку, подання податкової звітності, оскарження рішень контролюючих органів.

Крім того, він передбачає сплату податкового зобов’язання нерезидентом у валюті, спрощену процедуру реєстрації платника ПДВ — нерезидента.

Закон не стосуватиметься простого користувача соцмереж і пошукових сервісів. Крім того, він звільняє нерезидентів від обов’язку реєструвати податкові накладні.

Раніше глава парламентського фінансового комітету ВР Данило Гетманцев відзначав, що такі гіганти як Facebook, Viber і інші не платять ПДВ. У Раді підрахували, що держбюджет недоотримує тільки від рекламних послуг 3 млрд грн.

Нагадаємо, з 1 червня 2021 року корпорація Гугл вимагатиме податки з блогерів, які монетизують свій контент. Такі нововведення стосуються блогерів незалежно від країни проживання. Розмір податку становитиме від 0% до 30%.