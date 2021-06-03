12 областей України відповідають «зеленій» зоні. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n155559-karantynni-zony-v-ukrayini-zeleniy-zoni-vidpovidaut-12-regioniv.html

Ракурс

Карантинні зони в Україні оновило Міністерство охорони здоров’я.

Станом на ранок 3 червня, всі області України перебувають у «жовтій» зоні карантину. Водночас, 12 регіонів частково відповідають «зеленій». Про це свідчать дані МОЗ.

У Міністерстві відзначили, що ситуація з коронавірусом покращилася в Харківській області. Коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування в регіоні становить 4,9%.

«Зеленій» карантинній зоні за всіма показниками відповідає Київ. Коефіцієнт нових випадків становить 4,9% і 41,8% від епідеміологічного порогу.

Також близькі до «зеленої» зони показники в Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій областях.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Кабмін влітку планує пом’якшити карантинні обмеження через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19.