12 областей Украины соответствуют «зеленой» зоне. Фото: Укринформ

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Карантинные зоны в Украине обновило Министерство здравоохранения.

По состоянию на утро 3 июня, все области Украины находятся в «желтой» зоне карантина. В то же время, 12 регионов частично соответствуют «зеленой». Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В Министерстве отметили, что ситуация с коронавирусом улучшилась в Харьковской области. Коэффициент выявления новых случаев инфицирования в регионе составляет 4,9%.

«Зеленой» карантинной зоне по всем показателям соответствует Киев. Коэффициент новых случаев составляет 4,9% и 41,8% от эпидемиологического порога.

Также близки к «зеленой» зоны показатели в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой областях.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Кабмин летом планирует смягчить карантинные ограничения из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.