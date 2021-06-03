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Ракурс
12 областей Украины соответствуют «зеленой» зоне. Фото: Укринформ

Карантинные зоны в Украине — «зеленой» зоне соответствуют 12 регионов

3 июн 2021, 11:26
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Карантинные зоны в Украине обновило Министерство здравоохранения.

По состоянию на утро 3 июня, все области Украины находятся в «желтой» зоне карантина. В то же время, 12 регионов частично соответствуют «зеленой». Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В Министерстве отметили, что ситуация с коронавирусом улучшилась в Харьковской области. Коэффициент выявления новых случаев инфицирования в регионе составляет 4,9%.

«Зеленой» карантинной зоне по всем показателям соответствует Киев. Коэффициент новых случаев составляет 4,9% и 41,8% от эпидемиологического порога.

Также близки к «зеленой» зоны показатели в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой областях.


12 областей Украины соответствуют «зеленой» зоне. Таблица: Минздрав

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Кабмин летом планирует смягчить карантинные ограничения из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: Ракурс


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