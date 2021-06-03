Навигатор будет предупреждать водителей в Киеве об аварийных участках улиц

Навигатор будет предупреждать водителей в Киеве об аварийных участках улицhttps://racurs.ua/n155558-navigator-budet-preduprejdat-voditeley-v-kieve-ob-avariynyh-uchastkah-ulic.htmlРакурс
Патрульная полиция Киева прибегла к новому способу уменьшения аварийности на дорогах столицы.
Полицейские в популярном навигаторе Waze, карты которого создаются сообществом редакторов-волонтеров, отметили участки с рекордными количествами ДТП в Киеве. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Соответствующие отметки теперь можно увидеть по таким адресам на карте Киева:
- площадь Победы, 1;
- проспект Академика Глушкова, 13-Б;
- проспект Бажана, 19;
- проспект Степана Бандеры, 6;
- проспект Степана Бандеры, 36;
- Дарницкая площадь, 1;
- проспект Романа Шухевича, 16;
- улица Берковецкая, 6;
- проспект Победы, 123;
- проспект Леся Курбаса, 19-А.
По словам Билошицкого, таким образом полицейские хотят проверить, повлияет ли на уменьшение количества ДТП не просто объявление статистических данных о количестве таких инцидентов, а непосредственное предупреждение водителей о потенциальной опасности, когда они подъезжают к опасным участкам.
Если коммуникация поспособствует уменьшению аварийности на определенных участках дорог хотя бы на 10−15%, мы продолжим ее и расширим на другие города Украины, — добавил он.