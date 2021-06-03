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Ракурс
Полиция отметила на карте навигатора участки с рекордными количествами ДТП, фото: Алексей Билошицкий

Навигатор будет предупреждать водителей в Киеве об аварийных участках улиц

3 июн 2021, 11:18
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Патрульная полиция Киева прибегла к новому способу уменьшения аварийности на дорогах столицы.

Полицейские в популярном навигаторе Waze, карты которого создаются сообществом редакторов-волонтеров, отметили участки с рекордными количествами ДТП в Киеве. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Соответствующие отметки теперь можно увидеть по таким адресам на карте Киева:

  • площадь Победы, 1;
  • проспект Академика Глушкова, 13-Б;
  • проспект Бажана, 19;
  • проспект Степана Бандеры, 6;
  • проспект Степана Бандеры, 36;
  • Дарницкая площадь, 1;
  • проспект Романа Шухевича, 16;
  • улица Берковецкая, 6;
  • проспект Победы, 123;
  • проспект Леся Курбаса, 19-А.

По словам Билошицкого, таким образом полицейские хотят проверить, повлияет ли на уменьшение количества ДТП не просто объявление статистических данных о количестве таких инцидентов, а непосредственное предупреждение водителей о потенциальной опасности, когда они подъезжают к опасным участкам.

Если коммуникация поспособствует уменьшению аварийности на определенных участках дорог хотя бы на 10−15%, мы продолжим ее и расширим на другие города Украины, — добавил он.


Полиция отметила на карте навигатора участки с рекордными количествами ДТП, фото: Алексей Билошицкий

Источник: Ракурс


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