Навігатор попереджуватиме водіїв у Києві про аварійні ділянки вулиць (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n155558-navigator-poperedjuvatyme-vodiyiv-u-kyievi-pro-avariyni-dilyanky-vulyc-foto.htmlРакурс
Патрульна поліція Києва вдалася до нового способу зменшення аварійності на дорогах столиці.
Поліцейські у популярному навігаторі Waze, карти якого створюються спільнотою редакторів-волонтерів, відмітили ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Відповідні позначки тепер можна побачити за такими адресами на карті Києва:
- площа Перемоги, 1;
- проспект Академіка Глушкова, 13-Б;
- проспект Миколи Бажана, 19;
- проспект Степана Бандери, 6;
- проспект Степана Бандери, 36;
- Дарницька площа, 1;
- проспект Романа Шухевича, 16;
- вулиця Берковецька, 6;
- проспект Перемоги, 123;
- проспект Леся Курбаса, 19-А.
За словами Білошицького, в такий спосіб поліцейські хочуть перевірити, чи вплине на зменшення кількості ДТП не просто оголошення статистичних даних про кількість таких інцидентів, а безпосереднєпопередження водіїв про потенційну небезпеку, коли вони під’їжджають до небезпечних ділянок.
Якщо комунікація посприяє зменшенню аварійності на визначених ділянках доріг хоча б на 10−15%, ми продовжимо її та розширимо на інші міста України, — додав він.