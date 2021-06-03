Поліція відмітила на карті навігатора ділянки з рекордними кількостями ДТП, фото: Олексій Білошицький

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Патрульна поліція Києва вдалася до нового способу зменшення аварійності на дорогах столиці.

Поліцейські у популярному навігаторі Waze, карти якого створюються спільнотою редакторів-волонтерів, відмітили ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Відповідні позначки тепер можна побачити за такими адресами на карті Києва:

площа Перемоги, 1;

проспект Академіка Глушкова, 13-Б;

проспект Миколи Бажана, 19;

проспект Степана Бандери, 6;

проспект Степана Бандери, 36;

Дарницька площа, 1;

проспект Романа Шухевича, 16;

вулиця Берковецька, 6;

проспект Перемоги, 123;

проспект Леся Курбаса, 19-А.

За словами Білошицького, в такий спосіб поліцейські хочуть перевірити, чи вплине на зменшення кількості ДТП не просто оголошення статистичних даних про кількість таких інцидентів, а безпосереднєпопередження водіїв про потенційну небезпеку, коли вони під’їжджають до небезпечних ділянок.