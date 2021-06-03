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Поліція відмітила на карті навігатора ділянки з рекордними кількостями ДТП, фото: Олексій Білошицький

Навігатор попереджуватиме водіїв у Києві про аварійні ділянки вулиць (ФОТО)

3 чер 2021, 11:18
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Патрульна поліція Києва вдалася до нового способу зменшення аварійності на дорогах столиці.

Поліцейські у популярному навігаторі Waze, карти якого створюються спільнотою редакторів-волонтерів, відмітили ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Відповідні позначки тепер можна побачити за такими адресами на карті Києва:

  • площа Перемоги, 1;
  • проспект Академіка Глушкова, 13-Б;
  • проспект Миколи Бажана, 19;
  • проспект Степана Бандери, 6;
  • проспект Степана Бандери, 36;
  • Дарницька площа, 1;
  • проспект Романа Шухевича, 16;
  • вулиця Берковецька, 6;
  • проспект Перемоги, 123;
  • проспект Леся Курбаса, 19-А.

За словами Білошицького, в такий спосіб поліцейські хочуть перевірити, чи вплине на зменшення кількості ДТП не просто оголошення статистичних даних про кількість таких інцидентів, а безпосереднєпопередження водіїв про потенційну небезпеку, коли вони під’їжджають до небезпечних ділянок.

Якщо комунікація посприяє зменшенню аварійності на визначених ділянках доріг хоча б на 10−15%, ми продовжимо її та розширимо на інші міста України, — додав він.


Поліція відмітила на карті навігатора ділянки з рекордними кількостями ДТП, фото: Олексій Білошицький

Джерело: Ракурс


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