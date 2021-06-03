Рада засудила Лукашенка через 10 днів після інциденту з рейсом Ryanair, фото — Фокус

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Верховна Рада засудила авіатероризм влади Білорусі. Це сталося через 10 днів після інциденту з рейсом Ryanair. Парламент 3 червня ухвалив постанову про заяву Верховної Ради України щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryinair у Мінську.

Її підтримали 280 парламентарїів, повідомляється в трансляції засідання Ради.

Постанова пропонує засудити факт і дії Білорусі щодо примусової посадки літака компанії Ryanair. Нардепи висловили солідарну позицію із державами-партнерами, передусім державами-членами ЄС та США щодо припинення повітряних сполучень.

Рада закликає білоруську владу негайно звільнити Романа Протасевича і всіх політичних в’язнів, зупинити свавілля і тортури, а також висловлює підтримку дії уряду України щодо заборони на виконання авіаційних перевезень між Україною та Республікою Білорусь з 26 травня та посилення «повітряних санкцій» щодо білоруських авіакомпаній.

Нагадаємо, що 23 травня військова авіація Білорусі змусила розвернутися пасажирський «Боїнг» і приземлитися у Мінську. З рейсу зняли одного із засновників інтернет-ресурсу, який координував протести проти режиму Лукашенка. Після цього Євросоюз і Україна оголосили повітряне ембарго для Білорусі.