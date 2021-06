Фото: РБК

Сайт колишнього президента США Дональда Трампа закрили назавжди.

Комунікаційна платформа From the Desk of Donald J Trump вже не працює. На цьому ресурсі, який у Трампа називали блогом, публікували повідомлення Трампа. Відвідувачі могли «лайкнути» повідомлення і поділитися ним в Facebook і Twitter. Про закриття сайту пише BBС із посиланням на старшого помічника Трампа Джейсона Міллера.

За словами Міллера, платформа «була лише допоміжним засобом до наших більш широких зусиль, над якими ми працюємо».

Тепер посилання на веб-сайт направляє відвідувачів на сторінку, що спонукає їх підписатися на повідомлення від Трампа.

Як відомо, платформу From the Desk of Donald J Trump запустили на початку травня. На цьому сайті Трамп міг публікувати власний контент, включаючи прес-релізи та відео.

Нагадаємо, після захоплення Капітолію прихильниками Трампа керівництво соціальної мережі Twitter оголосило про остаточне блокування аккаунта екс-президента США через підбурювання до насильства. Після цього один з старших радників Трампа Джейсон Міллер заявив, що екс-президент США створить власну платформу, яка «повністю змінить гру».

Джерело: BBС