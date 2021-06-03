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Ракурс
Фото: РБК

Сайт Трампа заблокували назавжди — ресурс пропрацював лише місяць

3 чер 2021, 10:52
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Сайт колишнього президента США Дональда Трампа закрили назавжди.

Комунікаційна платформа From the Desk of Donald J Trump вже не працює. На цьому ресурсі, який у Трампа називали блогом, публікували повідомлення Трампа. Відвідувачі могли «лайкнути» повідомлення і поділитися ним в Facebook і Twitter. Про закриття сайту пише BBС із посиланням на старшого помічника Трампа Джейсона Міллера.

Скриншот с сайта Трампа

За словами Міллера, платформа «була лише допоміжним засобом до наших більш широких зусиль, над якими ми працюємо».

Тепер посилання на веб-сайт направляє відвідувачів на сторінку, що спонукає їх підписатися на повідомлення від Трампа.

Як відомо, платформу From the Desk of Donald J Trump запустили на початку травня. На цьому сайті Трамп міг публікувати власний контент, включаючи прес-релізи та відео.


Нагадаємо, після захоплення Капітолію прихильниками Трампа керівництво соціальної мережі Twitter оголосило про остаточне блокування аккаунта екс-президента США через підбурювання до насильства. Після цього один з старших радників Трампа Джейсон Міллер заявив, що екс-президент США створить власну платформу, яка «повністю змінить гру».

Джерело: BBС

Джерело: Ракурс


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