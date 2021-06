Фото: РБК

Сайт бывшего президента США Дональда Трампа закрыли навсегда.

Коммуникационная платформа From the Desk of Donald J Trump уже не работает. На этом ресурсе, который у Трампа называли блогом, публиковали сообщения Трампа. Посетители могли «лайкнуть» сообщения и поделиться им в Facebook и Twitter. О закрытии сайта пишет ВВС со ссылкой на старшего помощника Трампа Джейсона Миллера.

По словам Миллера, платформа «была лишь вспомогательным средством к нашим более широким усилиям, над которыми мы работаем».

Теперь ссылка на веб-сайт направляет посетителей на страницу, что побуждает их подписаться на сообщения от Трампа.

Как известно, платформу From the Desk of Donald J Trump запустили в начале мая. На этом сайте Трамп мог публиковать собственный контент, включая пресс-релизы и видео.

Напомним, после захвата Капитолия сторонниками Трампа руководство социальной сети Twitter объявило об окончательной блокировке аккаунта экс-президента США за подстрекательство к насилию. После этого один из старших советников Трампа Джейсон Миллер заявил, что экс-президент США создаст собственную платформу, которая «полностью изменит игру».

Источник: ВВС