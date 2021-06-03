Рада осудила Лукашенко через 10 дней после инцидента с рейсом Ryanair

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Верховная Рада осудила авиатерроризм власти Беларуси. Это произошло через 10 дней после инцидента с рейсом Ryanair. Парламент 3 июня принял постановление о заявлении Верховной Рады Украины по поводу принудительной посадки самолета компании Ryinair в Минске.

Его поддержали 280 нардепов, сообщается в трансляции заседания Рады.

Постановление предлагает осудить факт и действия Беларуси по принудительной посадке самолета компании Ryanair. Нардепы выразили солидарную позицию с государствами-партнерами, прежде всего государствами-членами ЕС и США о прекращении воздушных сообщений.

Рада призывает белорусские власти немедленно освободить Романа Протасевича и всех политических заключенных, остановить беспредел и пытки, а также выражает поддержку действий правительства Украины о запрете на выполнение авиационных перевозок между Украиной и Республикой Беларусь с 26 мая и усилении «воздушных санкций» в отношении белорусских авиакомпаний.

Напомним, что 23 мая военная авиация Беларуси заставила развернуться пассажирский «Боинг» и приземлиться в Минске. С рейса сняли одного из основателей интернет-ресурса, который координировал протесты против режима Лукашенко. После этого Евросоюз и Украина объявили воздушное эмбарго для Беларуси.