Налог на Гугл приняла Верховная Рада. Фото:

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Закон о налоге на Google во втором чтении приняла Верховная Рада.

Законопроект № 4184 во втором чтении поддержали 283 парламентария. Документ предусматривает, что международные компании, которые действуют в информационном пространстве Украины и зарабатывают на сетевой рекламе будут платить налоги в Украине, в частности НДС. Об этом сообщила пресс-служба ВРУ.

Отмечается, что закон определяет понятие «электронные услуги» и уточняет место их поставки. Также он устанавливает особенности регистрации нерезидента как плательщика налога, определяет базу налогообложения, сроки уплаты налога, представления налоговой отчетности, обжалования решений контролирующих органов.

Кроме того, он предусматривает уплату налогового обязательства нерезидентом в валюте, упрощенную процедуру регистрации плательщика НДС — нерезидента.

Закон не будет касаться простого пользователя соцсетей и поисковых сервисов. Кроме того, он освобождает нерезидентов от обязанности регистрировать налоговые накладные.

Ранее глава парламентского финансового комитета ВР Данил Гетманцев отмечал, что такие гиганты как Facebook, Viber и другие не платят НДС. В Раде подсчитали, что госбюджет недополучает только от рекламных услуг 3 млрд грн.

Напомним, с 1 июня 2021 года корпорация Гугл будет требовать налоги с блогеров, которые монетизируют свой контент. Такие нововведения касаются блогеров независимо от страны проживания. Размер налога составит от 0% до 30%.