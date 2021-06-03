Израиль получит новое правительство, в нем не будет Нетаньяху

Беньямин Нетаньяху, фото: RTVI

https://racurs.ua/n155561-izrail-poluchit-novoe-pravitelstvo-v-nem-ne-budet-netanyahu.html

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В Израиле оппозиционные партии вчера, 2 июня, договорились о создании коалиции без правоцентристской партии «Ликуд» действующего премьер-министра Беньямина Нетаньяху.

Об этом заявил лидер центристской партии «Еш Атид» Яир Лапид, сообщает BBC.

Новым премьером станет Нафтали Беннет — один из лидеров альянса правых партий Израиля «Ямина», представляющего интересы еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан.

Таким образом, с должности премьера Израиля идет Беньямин Нетаньяху, который занимал ее еще с 2009 года.

Согласно достигнутым договоренностям, Беннета в должности премьера через два года должен сменить союзник по коалиции — Яир Лапид из партии «Еш Атид» («Есть будущее»).

Также в новую коалицию вошли арабская партия «Раама», две левые партии и несколько правоцентристских, среди которых и недавние соратники Нетаньяху, а также Авигдор Либерман и его партия «Наш дом Израиль», которая отстаивает права репатриантов.

В коалиции в целом 62 депутата из 120 в Кнессете, из-за такой хрупкости ее называют «хрустальной».

Теперь членам коалиции спустя 10 дней нужно большинством голосов (не менее 61 депутат) избрать новое правительство. Так что у Нетаньяху еще есть время, чтобы попытаться кого-то переманить на свою сторону или убедить не голосовать за новое правительство.

Напомним, во время визита Нетаньяху в Украину в августе 2019 года его жена проявила пренебрежение к украинскому национальному поздравлению.

Источник: BBC