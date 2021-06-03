Володимир Зеленський 2 червня подав до Ради законопроект про олігархів, фото: Офіс президента

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Володимир Зеленський, президент України, 2 червня подав до Верховної Ради законопроект № 5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)».

На думку очільника пропрезидентської партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка під час розгляду цього законопроекту ймовірні розмови про політичне переслідування і блокування трибуни. Про це він заявив в коментарі Telegram-каналу PavlovskyNews.

Це буде непроста історія. Половина опозиційних фракцій вже заявила, що вони не підтримують закон про олігархів, — зазначив Корнієнко.

Відповідаючи на питання, чи буде підтримка цього законопроекту серед депутатів монобільшості і чи є серед «Слуг» групи впливу олігархів, Корнієнко відповів, що треба подивитися на голосування.

У нас основна група впливу — це група президента України. Партія повинна підтримувати такі доленосні ініціативи. Вперше в історії України речі називають своїми іменами. Думаю, тільки за це вже треба голосувати, — вважає Корнієнко.

Водночас у фракції «Голос» вважають цей законопроект «пшиком», підготовленим лише для політичного піару.

Лідер партії народний депутат Кіра Рудик заявила про це в коментарі журналістам, повідомляє агентство УНІАН.

За словами Рудик, у цьому законопроекті багато неточностей.

Ми всі вже були трошки президентами, а тепер вже будемо трохи олігархами, — заявила Рудик.

Рудик наголошує, що за перерахованими в законопроекті критеріями під критерії «олігарха» потрапляє навіть людина, яка підвозила їжу на Майдан.

На думку Рудик, для реальної боротьби з олігархами необхідні зміни до антимонопольного законодавства, до податкового та законодавства про медіа.

Депутат із «Єврсолідарності» Ірина Геращенко, заявила, що на, її думку, ситуація з цим законопроектом є черговою серією серіалу «Слуга народу», повідомляє телеканал «Прямий».

Зеленський ніяк не може вийти з образу Голобородька і все це дуже сумно для України, — заявила Геращнко.

Геразщенко наголошує, що Україна, на жаль, олігархічна країна.

І Зеленський посилив цю дефініцію, тому що за два роки його правління олігархи мають кишенькового президента, уряд, парламент, де легенди вже ходять про ті суми, які «слугам» виплачують за лобістські закони, — наголосила вона. — Якби Зеленський хотів навести лад, то запрацював би антимонопольний комітет і силові структури.

На думку іншого депутата із «Євросолідарності» Володимира Вятровича, нечітке визначення поняття «олігарх» у законопроекті Зеленського не є випадковим.

Йдеться про осіб «із надмірним впливом, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті». Як і хто може виміряти міру впливу і політичну вагу в суспільстві? — наголошує депутат. — Очевидно, це невиразне визначення невипадкове. Воно дозволить Зеленському вибірково застосовувати закон проти своїх опонентів.



Джерело: PavlovskyNews, УНІАН, «Прямий»