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Поліцейська з Одеської області погоріла на торгівлі наркотиками.

До складу організованого наркоугруповання входила й працівниця одного з райвідділів Нацполіції. Вона викрадала наркотики з речових доказів. Попередньо встановлено, що зловмисники збували наркотики і психотропи місцевим наркозалежним особам. Продавали самі та через підконтрольних наркодилерів. Про це 3 червня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Правоохоронці задокументували, що поліцейська підмінила речові докази, а саме 0,5 кг кокаїну. Виявилося, що наркотики вилучили в 2020 році у межах кримінального провадження, після проведення відповідних експертиз. Кокаїн наркоділки намагались реалізувати дрібними партіями.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, тривають слідчо-оперативні дії. Слідчі встановлюють, чи причетні інші поліцейські відділку до продажу наркотиків.

Нагадаємо, наркотики та психотропи на загальну суму понад 7 млн грн за цінами «чорного ринку» вилучили у двох мешканок Запорізької області віком 16 та 18 років.