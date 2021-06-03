Схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів заблокували. Фото: СБУ

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Схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів заблокували правоохоронці у Львівській області.

Зловмисники підробляли результати досліджень, QR-коди, бланки та печатки діючих установ, які виконують лабораторні дослідження. Незаконну схему розробили комерсанти, які надавали послуги з оформлення документів для виїзду за кордон. Про це 3 червня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Ділки пропонували клієнтам фальшиві ПЛР-тести з «негативним» результатом за додаткову плату. Підроблені документи вони використовували для швидкого та безперешкодного перетину кордону, а також для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції після в’їзду в Україну.

Виявилося, що протиправна схема почала діяти фактично з початком пандемії у 2020 році. Довідку ділки підробляли впродовж доби. Її вартість сягала від 600 до 800 грн, залежно від рівня якості фальшивки. Протягом місяця зловмисники виготовляли клієнтам до 200 підробок.

Правоохоронці провели шість обшуків, під час яких вилучили офіційну документацію, сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів, підроблені печатки та інші докази, що підтверджують незаконну діяльність. У межах кримінального провадження тривають слідчі дії.

Експерти встановили, що дії зловмисників могли сприяти поширенню коронавірусної пандемії та зашкодити іміджу України на міжнародній арені.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили ділків, які виготовляли підробні довідки про негативний тест на коронавірусну хворобу COVID-19 без проходження відповідних досліджень. За одну довідку потрібно було заплатити від 900 до 1 тис. 500 грн.