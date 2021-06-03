Схему фальсификации результатов ПЦР-тестов заблокировали. Фото: СБУ

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Схему фальсификации результатов ПЦР-тестов заблокировали правоохранители во Львовской области.

Злоумышленники подделывали результаты исследований, QR-коды, бланки и печати действующих учреждений, выполняющих лабораторные исследования. Незаконную схему разработали коммерсанты, которые предоставляли услуги по оформлению документов для выезда за границу. Об этом 3 июня сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Дельцы предлагали клиентам фальшивые ПЦР-тесты с «отрицательным» результатом за дополнительную плату. Поддельные документы они использовали для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции после въезда в Украину.

Оказалось, что противоправная схема начала действовать фактически с началом пандемии в 2020 году. Справку дельцы подделывали в течение суток. Ее стоимость достигала от 600 до 800 грн, в зависимости от уровня качества фальшивки. В течение месяца злоумышленники изготавливали клиентам до 200 подделок.

Правоохранители провели шесть обысков, во время которых изъяли официальную документацию, сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов, поддельные печати и другие доказательства, подтверждающие незаконную деятельность. В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия.

Эксперты установили, что действия злоумышленников могли способствовать распространению коронавирусной пандемии и навредить имиджу Украины на международной арене.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили дельцов, которые изготавливали поддельные справки о негативном тесте на коронавирусную болезнь COVID-19 без прохождения соответствующих исследований. За одну справку нужно было заплатить от 900 до 1 тыс. 500 грн.