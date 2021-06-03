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Полицейская в Одесской области погорела на торговле наркотиками.

В состав организованной наркогруппировки входила и работница одного из райотделов Нацполиции. Она похищала наркотики из вещественных доказательств. Предварительно установлено, что злоумышленники сбывали наркотики и психотропы местным наркозависимым лицам. Продавали сами и через подконтрольных наркодилеров. Об этом 3 июня сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители задокументировали, что полицейская подменила вещественные доказательства, а именно 0,5 кг кокаина. Оказалось, что наркотики изъяли в 2020 году в рамках уголовного производства, после проведения соответствующих экспертиз. Кокаин наркодельцы пытались реализовать мелкими партиями.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственно-оперативные действия. Следователи устанавливают, причастны ли другие полицейские отделения к продаже наркотиков.

Напомним, наркотики и психотропы на общую сумму более 7 млн грн по ценам «черного рынка» изъяли у двух жительниц Запорожской области в возрасте 16 и 18 лет.