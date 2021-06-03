Володимир Зеленський, фото: «Українська правда»

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, під час засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад, яке сьогодні, 3 червня, відбувається у Хмельницькому, розповів про свій стиль управління.

За словами Зеленського, він починає працювати вранці.

Я десь о 5.30 або о 6-й ранку щодня читаю різну інформацію, важливу і не дуже. І після цього я розмовляю з прем'єром, з міністрами, і потрошку вони вже звикають, що ми дуже рано починаємо розмовляти, починаємо працювати. Іноді я даю свої сигнали раніше їх iPhone зранку, — заявив президент.

Так, за словами Зеленського, сьогодні зранку він спілкувався з міністром цифровізації Михайлом Федоровим.

І він мені сказав. Зо вже декілька країн вже замовляють в нас концепт «Дії», — додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні вперше у цьому році відвідав об'єкт «Великого будівництва».