Штрафы за перегруженные фуры ввели нардепы. Фото: 24tv.ua

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Штрафы за перегруженные грузовые автомобили введут в Украине.

Верховная Рада 3 июня приняла закон № 3742 по отдельным вопросам осуществления габаритно-весового контроля. Документ, который поддержали 280 народных депутатов, повысит ответственность автомобильных перевозчиков за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм. Об этом сообщила пресс-служба украинского парламента.

В пояснительной записке к документу отмечается, что закон должен урегулировать вопрос о предотвращении и недопущении разрушения автомобильных дорог общего пользования. Также он имеет целью усовершенствовать осуществление габаритно-весового контроля фур с привлечением местных властей.

Авторы закона уверены, что он позволит привлечь инвестиционные средства, направленные на развитие транспортной инфраструктуры к европейским стандартам.

Документ законодательно закрепляет автоматическую фиксацию нарушений ГВК. Он также предоставляет «Укртрансбезопасности» право взимать в судебном порядке плату за проезд для грузовиков, которые нарушают габаритно-весовые параметры.

Кроме этого, закон устанавливает ответственность грузоотправителя как первого звена в грузовых перевозках и значительно повышает ответственность автоперевозчиков за несоблюдение габаритно-весовых норм.

В частности, закон № 3742 вводит следующие штрафы:

Для грузоотправителей за нарушения при внесении сведений в товарно-транспортные накладные или другие документы на груз в размере 34 тыс. грн.

Для пользователей (владельцев) транспортных средств за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм в зависимости от процента перегруза:

до 2% включительно в размере 1 тыс. 700 грн;

от 2% до 5% в размере 5 тыс. 100 грн;

от 5% до 10% в размере 8 тыс. 500 грн;

от 10% до 20% в размере 17 тыс. грн;

от 20% до 30% в размере 34 тыс. грн;

более 30% в размере 51 тыс. грн;

за отказ от прохождения ГВК в размере 51 тыс. грн.

Кроме того, для должностных лиц субъектов хозяйствования, граждан-субъектов предпринимательской деятельности и/или водителей за невыполнение законных требований работников «Укртрансбезопасности» по проверке соблюдения требований законодательства об автомобильном транспорте, устранение нарушений законодательства по безопасности на автомобильном транспорте или создание препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей, заданий — в размере 51 тыс. грн.

Напомним, в августе Служба безопасности Украины отчиталась о разоблачении растраты бюджетных средств бывшими руководителями Государственной службы Украины по безопасности на транспорте. Заявлялось о 109 млн грн убытков государству.