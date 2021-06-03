ВНО-2021 — стало известно, сколько участников не набрали пороговый балл по химииhttps://racurs.ua/n155582-vno-2021-stalo-izvestno-skolko-uchastnikov-ne-nabrali-porogovyy-ball-po-himii.htmlРакурс
Внешнее независимое оценивание (ВНО) по химии в 2021 году не смогли сдать 10,8% участников.
Столько участников ВНО не смогли преодолеть порог «сдал/не сдал», установленный по решению экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) на уровне 14 баллов. Об этом сообщает пресс-служба УЦОКО.
Бланки ответов по химии обещают разместить 4 апреля на информационных страницах участников.
Пороговый балл — это минимальная сумма тестовых баллов ВНО по определенному предмету, получение которых дает абитуриенту право участия в конкурсном отборе в учреждения высшего образования:
- если участник ВНО получил тестовый балл, равный пороговому балу «сдал/не сдал» или превышающий его — он может получить оценку по шкале 100−00 баллов и получит возможность вступать в учреждения высшего образования;
- если участник ВНО получил тестовый балл меньше установленного порогового балла, он получает результат ВНО «не сдал» и не имеет права подавать результат этого теста в приемную комиссию вуза.
Этот показатель устанавливает ежегодно для каждого теста ВНО экспертная комиссия при УЦОКО после проверки правильности выполнения заданий всеми участниками тестирования по каждому отдельному предмету.
Именно с тестирования по химии 21 мая в этом году началось ВНО.
Определение порога «сдал/не сдал» по другим дисциплинам состоится в следующие дни:
- по иностранным языкам, математике, физике — 17 июня;
- по украинскому языку и литературе, украинскому языку, истории Украины, биологии — 24 июня;
- по географии — 25 июня.