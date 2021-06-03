Определен порог прохождения ВНО по химии, фото: StudyQA

https://racurs.ua/n155582-vno-2021-stalo-izvestno-skolko-uchastnikov-ne-nabrali-porogovyy-ball-po-himii.html

Ракурс

Внешнее независимое оценивание (ВНО) по химии в 2021 году не смогли сдать 10,8% участников.

Столько участников ВНО не смогли преодолеть порог «сдал/не сдал», установленный по решению экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) на уровне 14 баллов. Об этом сообщает пресс-служба УЦОКО.

Бланки ответов по химии обещают разместить 4 апреля на информационных страницах участников.

Пороговый балл — это минимальная сумма тестовых баллов ВНО по определенному предмету, получение которых дает абитуриенту право участия в конкурсном отборе в учреждения высшего образования:

если участник ВНО получил тестовый балл, равный пороговому балу «сдал/не сдал» или превышающий его — он может получить оценку по шкале 100−00 баллов и получит возможность вступать в учреждения высшего образования;

если участник ВНО получил тестовый балл меньше установленного порогового балла, он получает результат ВНО «не сдал» и не имеет права подавать результат этого теста в приемную комиссию вуза.

Этот показатель устанавливает ежегодно для каждого теста ВНО экспертная комиссия при УЦОКО после проверки правильности выполнения заданий всеми участниками тестирования по каждому отдельному предмету.

Именно с тестирования по химии 21 мая в этом году началось ВНО.

Определение порога «сдал/не сдал» по другим дисциплинам состоится в следующие дни: