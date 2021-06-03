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Ракурс
Запрет гомосексуалам быть донорами крови прокомментировал Минздрав

Запрет гомосексуалам быть донорами крови прокомментировал Минздрав

3 июн 2021, 17:33
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Запрет гомосексуалам быть донорами крови прокомментировали в Министерстве здравоохранения. Там подтвердили, что в Украине уже отменен запрет для людей нетрадиционной ориентации участвовать в донорстве.

Положения приказа Минздрава № 207 не содержат словосочетание «гомосексуальные отношения». Таким образом, гомосексуальные отношения не входят в перечень противопоказаний к донорству, — говорится в ответе Минздрава на запрос «Радио Свобода».

В профильном ведомстве добавили, что в соответствии с п. 5 приказа Минздрава № 207 с даты вступления в силу нового приказа (6 апреля 2021 года) все лица, которые были постоянно или временно отстранены от донорства, возобновляются в донорстве и допускаются к дальнейшим донациям.

Ранее в перечне противопоказаний к донорству крови гомосексуальные отношения приравнивались к формам рискованного поведения.

В Минздраве сообщили, что для того, чтобы стать донором крови гражданин должен отвечать определенным критериям:

  • быть старше 18 лет

  • весить более 50 кг,

  • не употреблять алкоголь за 48 часов,

  • не употреблять лекарственные средства за 72 ч,

  • не курить в течение двух часов до процедуры,

  • не употреблять жирные, молочные продукты за сутки,

  • иметь при себе документ, удостоверяющий личность,


  • легко позавтракать.

Источник: «Радио Свобода».

Источник: Ракурс


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