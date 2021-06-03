Запрет гомосексуалам быть донорами крови прокомментировал Минздрав

Запрет гомосексуалам быть донорами крови прокомментировал Минздравhttps://racurs.ua/n155586-zapret-gomoseksualam-byt-donorami-krovi-prokommentiroval-minzdrav.htmlРакурс
Запрет гомосексуалам быть донорами крови прокомментировали в Министерстве здравоохранения. Там подтвердили, что в Украине уже отменен запрет для людей нетрадиционной ориентации участвовать в донорстве.
Положения приказа Минздрава № 207 не содержат словосочетание «гомосексуальные отношения». Таким образом, гомосексуальные отношения не входят в перечень противопоказаний к донорству, — говорится в ответе Минздрава на запрос «Радио Свобода».
В профильном ведомстве добавили, что в соответствии с п. 5 приказа Минздрава № 207 с даты вступления в силу нового приказа (6 апреля 2021 года) все лица, которые были постоянно или временно отстранены от донорства, возобновляются в донорстве и допускаются к дальнейшим донациям.
Ранее в перечне противопоказаний к донорству крови гомосексуальные отношения приравнивались к формам рискованного поведения.
В Минздраве сообщили, что для того, чтобы стать донором крови гражданин должен отвечать определенным критериям:
быть старше 18 лет
весить более 50 кг,
не употреблять алкоголь за 48 часов,
не употреблять лекарственные средства за 72 ч,
не курить в течение двух часов до процедуры,
не употреблять жирные, молочные продукты за сутки,
иметь при себе документ, удостоверяющий личность,
легко позавтракать.
Источник: «Радио Свобода».