Афганистан вышел из переговоров об авиакатастрофе МАУ в Иране — детали

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Афганистан исключили из переговоров об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране. Об этом 3 июня сообщила Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752, который осуществляла авиакомпания «Международные авиалинии Украины» в небе над Тегераном.

Афганистан не будет принимать непосредственное участие в будущих переговорах, указано в совместном заявлении, обнародованном сегодня МИД Украины.

Мы, министры, представляющие Афганистан, Канаду, Швецию, Украину и Великобританию, приняли во внимание особую ситуацию в Афганистане, требующую всестороннего внимания… Афганистан… не будет непосредственно участвовать в будущих переговорах, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Украины.

Также дипломаты отметили, что руководящим принципом Координационной группы является обеспечение равного подхода ко всем жертв авиакатастрофы независимо от национальности.

Уверяем, что Координационная группа нацелена привлечь Иран к ответственности за эту трагедию, — отметили в МИД.

Накануне в Киеве начались двухдневные переговоры с представителями Тегерана по делу об атаке на самолет Boeing 737−800 МАУ, который 8 января 2020 года выполнял рейс PS753 Тегеран — Киев. Пассажирский самолет потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта. Тогда погибли 176 человек. Иран, после трех дней манипуляций и лживых сообщений, официально заявил, что украинский Boeing был «сбит случайно», поскольку пролетал «рядом с военным объектом». Организация гражданской авиации Ирана в итоговом отчете назвала причиной аварии «ошибку оператора системы ПВО». Украина назвала этот отчет «сборником манипуляций».