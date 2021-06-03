Рада ухвалила законопроект Зеленського про позбавлення волі за брехню в деклараціях. Позбавляти волі зможуть терміном до двох років, фото — 24 канал

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Парламент посилив відповідальність за недостовірне декларування. 3 червня Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому за президентський законопроєкт № 4651 про посилення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях. За таке рішення знайшлося 307 голосів.

Відповідно до законопроекту, за умисне помилкове декларування чиновника можуть покарати штрафом, громадськими роботами або обмеженням волі до двох років, якщо розбіжності з реальними доходами складуть від 1,1 млн грн до 4,5 млн грн.

Якщо розбіжності складуть понад 4,5 млн грн, правопорушнику також загрожуватиме позбавлення волі на строк до двох років. У той же час за умисне неподання декларації законопроект передбачає на додачу до штрафів і громадських робіт ще й покарання у вигляді ув’язнення до двох років.

Ухвалення цього законопроекту було однією з вимог МВФ.

Проект закону знижує верхній поріг умовної брехні в декларації з 68 тис. до 34 тис. грн. Все, що вище — буде кваліфікуватися за ч. 2 відповідної статті.

Крім того, у законопроекті пропонується не звільняти від відповідальності особа, яка вказала у декларації недостовірні дані, а потім щиро покаялася, сприяла розкриттю правопорушення і повністю відшкодувала завдані нею збитки.

4 грудня Верховна Рада повернула кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, утім з новими правками. НАЗК розкритикувало закон через те, що він не передбачає позбавлення волі ні за умисне декларування недостовірної інформації, ні за умисне неподання декларації, а лише обмеження свободи.

15 квітня 2021 року Рада попередньо підтримала посилення відповідальності за недостовірне декларування.