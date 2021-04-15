Рада попередньо погодилася із Зеленським — за брехню в декларації каратимуть тюрмою

https://racurs.ua/ua/n153317-rada-poperedno-pogodylasya-iz-zelenskym-za-brehnu-v-deklaraciyi-karatymut-turmou.html

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Відповідальність за неправдиве е-декларування можуть посилити. Верховна Рада 15 квітня розглянула законопроект президента, який в кінці січня вніс до парламенту відповідний документ.

Він передбачає повернення покарання у виді обмеження або ж позбавлення волі за недостовірне декларування та неподання декларації.

За такий закон у першому читанні проголосували 283 нардепів.

У законі «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» президент наполягає на тому, щоб за суттєву брехню у деклараціях (понад 2 тис. прожиткових мінімумів) передбачити покарання у виді позбавлення волі терміном до двох років і права обіймати посади до трьох років (для топ-посадовців).

У пояснювальній записці до закону повідомляється, що це буде одне з альтернативних покарань нарівні зі штрафами і громадськими роботами. Крім того, в законопроекті президента пропонується, щоб брехня щодо декларацій була визнана корупційним правопорушенням.

4 грудня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон № 4460-д і повернула відповідальність за недостовірне декларування. Новацію ухвалили після довгих дебатів у парламенті.

У новому законі за брехню в декларації передбачається штраф і обмеження волі, але не ув’язнення. Наприклад, чиновників, які не задекларували майно на суму від 9 млн грн, каратимуть штрафом від 51 до 85 тис. грн, громадськими роботами або обмеженням волі до двох років із позбавленням права обіймати певні посади.