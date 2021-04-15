Рада предварительно согласилась с Зеленским — за ложь в декларации будут наказывать тюрьмой

https://racurs.ua/n153317-rada-predvaritelno-soglasilas-s-zelenskim-za-loj-v-deklaracii-budut-nakazyvat-turmoy.html

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Ответственность за ложное е-декларирование могут усилить. Верховная Рада Украины 15 апреля рассмотрела законопроект президента, который в конце января внес в парламент соответствующий документ.

Он предусматривает возвращение наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредставление декларации.

За такой закон в первом чтении нашлось 283 голоса.

В законе «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставления субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления» президент настаивает на том, чтобы за существенную ложь в декларациях (более чем 2 тыс. прожиточных минимумов) предусмотреть наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет и права занимать должности до трех лет (для топ-чиновников).

В пояснительной записке к закону говорится, что это будет одно из альтернативных наказаний наравне со штрафами и общественными работами. Кроме того, в законопроекте президента предлагается, чтобы ложь в декларации была признана коррупционным правонарушением.

4 декабря 2020 года Верховная Рада приняла закон № 4460-д и вернула ответственность за недостоверное декларирование. Новацию приняли после долгих дебатов в парламенте.

В новом законе за ложь в декларации предусматривается штраф и ограничение свободы, но не заключение. Например, чиновников, которые не задекларировали имущество на сумму от 9 млн грн, будут наказывать штрафом от 51 до 85 тыс. грн, общественными работами или ограничением свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности.