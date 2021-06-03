За ложь в декларации грозит тюрьма — Рада приняла закон

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Парламент усилил ответственность за недостоверное декларирование. 3 июня Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за президентский законопроект № 4651 об усилении уголовной ответственности за ложь в декларациях. За такое решение нашлось 307 голосов.

Отныне за умышленное ложное декларирование чиновника могут наказать штрафом, общественными работами или ограничением свободы до двух лет, если разногласия с реальными доходами составят от 1,1 млн грн до 4,5 млн грн.

Если разногласия составят более 4,5 млн грн, правонарушителю будет также грозить лишение свободы на срок до двух лет. В то же время за умышленное непредставление декларации законопроект предусматривает в дополнение к штрафам и общественным работам еще и наказание в виде заключения до двух лет.

Принятие этого законопроекта было одним из требований МВФ.

Проект закона снижает верхний порог условной лжи в декларации от 68 тыс. до 34 тыс. грн. Все, что выше — будет квалифицироваться по ч. 2 соответствующей статьи.

Кроме того, в законопроекте предлагается не освобождать от ответственности гражданина, указавшего в декларации недостоверные данные, но потом искренне раскаявшегося, способствовавшего раскрытию правонарушения и полностью возместившего ущерб.

4 декабря Верховная Рада вернула уголовную ответственность за недостоверное декларирование, впрочем с новыми правками. НАПК раскритиковало закон из-за того, что он не предусматривает лишение свободы ни за умышленное декларирования недостоверной информации, ни за умышленное непредставление декларации, а лишь ограничение свободы.

15 апреля 2021 года Рада в первом чтении поддержала усиление ответственности за недостоверное декларирование.