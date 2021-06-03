Зеленский ветирует закон о лжи в декларациях из-за «слуг»

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Ракурс

Владимир Зеленский заявил, что ветирует президентский закон № 4651 об ответственности за ложь в декларациях, который 3 июня во время пленарного заседания приняла Верховная Рада. По словам главы государства, проект закона «испортили» в парламенте.

Я не допущу уничтожения или ослабления электронного декларирования чиновников. Подписание закона в проголосованном в Верховной Раде виде невозможно, — заявил президент.

Вероятно, речь идет о инициированных нардепами от президентской фракции «Слуга народа» Игорем Фрисом и Олексией Ковалевым поправках, которые позволяют не декларировать имущество членов семьи и усложняют процедуру привлечения к ответственности за недостоверное декларирование.

Проголосованная норма дает возможность недобросовестному декларанту переписывать дорогие машины, квартиры, например, на жену, которая, по его словам, отказывается предоставить ему документы об этом имуществе, а следовательно, не декларировать его. Недобросовестные декларанты будут объяснять это тем, что член семьи якобы не подал информацию в любой форме, — отмечает глава государства.

Кроме того, в офисе Зеленского считают, что ограничение свободы для чиновников, которые умышленно не подают декларации, не будет иметь надлежащего сдерживающего эффекта.

Напомним, сегодня Рада вернула наказание в виде лишения свободы за ложь чиновников в имущественных декларациях, которую осенью отменил Конституционный суд, но с поправками, которые смягчают ответственность за недекларирование имущества родственников или непредставление декларации.

После этого Нацагентство по предупреждению коррупции и Национальное антикоррупционное бюро призвали Зеленского ветировать закон № 4651.