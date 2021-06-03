США безкоштовно нададуть вакцину Україні

США безкоштовно поділяться вакциною з Україною

https://racurs.ua/ua/n155595-ssha-bezkoshtovno-nadadut-vakcynu-ukrayini.html

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Вакцину від коронавірусу виробництва США однією з перших безкоштовно отримає Україна — 3 червня Білий дім анонсував запуск кампанії з розподілу невикористаних доз препаратів імунопрофілактики між потребуючими країнами та країнами-партнерами Вашингтона.

Загалом США мають намір у червні роздати 80 млн доз вакцини від COVID-19. Про це йдеться в заяві президента США Джо Байдена, оприлюдненій на сайті Білого дому.

На першому етапі американці передадуть 25 млн доз препаратів, зокрема 19 млн отримає механізм Всесвітньої організації охорони здоров’я COVAX, який розподілить їх між країнами Південної та Центральної Америки, Азії й Африки.

За словами радника із нацбезпеки Джека Салівана, ще 6 млн доз вакцини Білий дім передасть Україні, Канаді, Мексиці, Південній Кореї, Західному берегу річки Йордан і сектору Гази, Індії, Грузії, Косово, Гаїті, Єгипту, Йорданії, Іраку та Ємену.

У пріоритеті… країни з низьким рівнем вакцинації та ті, які зіткнулися з терміновою кризою, такими як Західний Берег і сектор Гази, Україна, Косово, Ірак та інші, — сказав Салліван.



Крім того, США поділиться вакцинами із сусідами — Канадою і Мексикою.

Салліван додав, що найближчими днями адміністрація Байдена тісно координуватиме свої дії з платформою COVAX та країнами, які отримають американські вакцини.